Ricerca neuroscientifica sugli smartphone | il cervello cambia tra gli 11 e i 19 anni Fasi critiche nell’adolescenza e differenza tra uso passivo e attivo dei social media

La crescente diffusione degli smartphone tra gli adolescenti ha suscitato interesse nella comunità scientifica, che indaga gli effetti sul cervello durante questa fase critica di sviluppo. Studi neuroscientifici evidenziano come tra gli 11 e i 19 anni il cervello subisca cambiamenti significativi, influenzati dal tipo di utilizzo dei social media, tra uso passivo e attivo.

L'uso degli smartphone connessi a internet si diffonde sempre più tra i giovani e solleva interrogativi sul piano educativo e sanitario. La ricerca internazionale degli ultimi anni ha spostato l'attenzione dalla semplice quantità di tempo trascorso sui dispositivi alla qualità dell'utilizzo e agli effetti sul cervello adolescente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

