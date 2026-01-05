Al Santobono di Napoli sit in mercoledì contro la chiusura dei parcheggio per dipendenti

Mercoledì alle 10.30, presso l’ospedale Santobono di Napoli, si terrà un sit-in degli operatori sanitari per protestare contro la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti. L’iniziativa mira a evidenziare le difficoltà causate dalla misura e a chiedere una soluzione che garantisca la comodità e la sicurezza del personale. L’evento rappresenta un momento di confronto tra lavoratori e amministrazione ospedaliera.

All' ospedale pediatrico Santobono di Napoli mercoledì alle 10.30 ci sarà un sit in degli operatori sanitari per protestaRe contro la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale pediatrico. Lo rendono noto i sindacati FP CGIL Campania, CISL FP, UIL FP e FIALP. La mobilitazione dei lavoratori è per protestate contro la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale pediatrico. Per gli organizzatori si tratta infatti "di una scelta grave e inaccettabile che produrrà pesanti disagi al personale sanitario, già sottoposto a carichi di lavoro elevatissimi e impegnato quotidianamente a garantire assistenza e continuità delle cure ai piccoli pazienti".

