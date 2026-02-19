Sistemata la strada per entrare al liceo | gli studenti possono raggiungere la scuola in sicurezza
Lo scorso novembre, le immagini degli studenti del liceo Tacito che si aggrappavano alle ringhiere per attraversare una strada allagata sono diventate virali. La causa di questa scena è stata la mancanza di un percorso sicuro per raggiungere l’istituto, costringendo i ragazzi a rischiare la loro incolumità. Oggi, grazie ai lavori di sistemazione, il problema è stato risolto e la strada è stata messa in sicurezza. Gli studenti possono ora entrare a scuola senza preoccupazioni o pericoli.
L'amministrazione del quattordicesimo municipio ha risolto l'intervento su via Vinci dopo le segnalazioni dei genitori e le scene di degrado della strada che si trasformava in un lago con la pioggia Lo scorso novembre erano diventate virali le immagini degli studenti del liceo Tacito che per arrivare a scuola si aggrappavano alle ringhiere di una cancellata per via della strada allagata. Un problema, quello dell’allagamento, che era diventato una consuetudine e che i genitori avevano denunciato più volte, e che adesso sembra essere arrivato a un lieto fine. “Come genitori abbiamo segnalato, al comune, al municipio, e alla provincia più e più volte la situazione ma senza mai ottenere una risposta e soprattutto senza mai capire chi delle tre istituzioni è la competente per l'intervento.🔗 Leggi su Romatoday.it
