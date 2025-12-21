"Complimenti al Tenente Colonnello Gianfranco Paglia per lo straordinario traguardo raggiunto. Un’impresa che va oltre lo sport e racconta forza d'animo, determinazione e amore per la vita". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, celebrando il record stabilito da Paglia, atleta tetraplegico e appartenente al Ruolo d'Onore dell'Esercito, nella quarta edizione della 'No Limits', sfida di sci di fondo paralimpico. Il Tenente Colonnello Paglia ha gareggiato sabato a Corvara in Val Badia percorrendo in sit-ski la distanza di 14km e 360 metri, superando il primato della precedente edizione svolta in Val di Fiemme a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni celebra il tenente colonnello Paglia: "Impresa oltre lo sport"

Leggi anche: Il tenente colonnello Gianfranco Paglia segna un altro record: 14,3 km alla “2 Ore No Limits”. Meloni: «Impresa oltre lo sport»

Leggi anche: Chi è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e perché Giorgia Meloni si è complimentato con lui

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La vittoria di Meloni nell'Ue: la stampa internazionale celebra il ruolo decisivo della premier.

Chi è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e perché Giorgia Meloni si è complimentato con lui - Atleta tetraplegico e appartenente al Ruolo d’Onore, il cinquantacinquenne attualmente ricopre il ruolo di consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto ... msn.com