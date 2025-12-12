Scommettere sul futuro Sisal celebra 80 anni con la quarta edizione di FutureS

Sisal celebra 80 anni con la quarta edizione di FutureS, un evento dedicato alle frontiere dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. L’appuntamento ha riunito istituzioni, imprese e stakeholder per discutere delle trasformazioni digitali e delle responsabilità che esse comportano, evidenziando il ruolo di Sisal come protagonista nel panorama dell’innovazione.

Intelligenza artificiale e nuove frontiere tecnologiche sono state il focus della quarta edizione di FutureS, l'appuntamento promosso da Sisal per aprire un confronto strutturato tra istituzioni, imprese e stakeholder sulle trasformazioni – e sulle responsabilità – imposte dall'innovazione digitale. L'iniziativa, ospitata a Roma, ha confermato il ruolo della piattaforma come spazio di discussione avanzata sulle traiettorie che stanno ridisegnando l'economia e il lavoro, con particolare attenzione agli impatti sociali e industriali della rivoluzione in corso. Tra i protagonisti, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy alla SDA Bocconi, intervistato dalla giornalista Barbara Carfagna.