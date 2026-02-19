Sir Perugia non perdona Successo anche a Berlino

Sir Perugia ha conquistato la vittoria a Berlino, vincendo tre set senza perdere punti. La squadra italiana ha dominato la partita, dimostrando una buona prestazione in attacco e in difesa. I giocatori principali, come Hanes e Krage, hanno segnato punti decisivi, mentre la squadra tedesca non è riuscita a controbattere efficacemente. La vittoria rafforza la posizione di Sir Perugia nel torneo e dimostra la loro forza anche in trasferta. La prossima sfida si avvicina, e i biancorossi si preparano a mantenere il ritmo.

BERLIN VOLLEYS 0 SIR 3 (17-25, 18-25, 20-25) BERLIN: Hanes 14, Krage 5, Plaskie 4, Knigge 4, Schott 3, Ivanov 2, Reichert 1, D'Agostino (L1), Flexen 5, Malescha, Wehner. N.E. – Kirsch, Treiter (L2). All. Leal Goulart Nunes. SIR: Ben Tara 15, Plotnytskyi 10, Russo 9, Semeniuk 7, Giannelli 7, Crosato 5, Colaci (L1), Gaggini, Cvanciger. N.E. – Argilagos, Dzavoronok, Solé, Ishikawa (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Ozan Sarykaya (TUR) e Marie Catherine Boulanger (BEL). RECYCLING (b.s. 12, v. 5, muri 5, errori 9). SICOMA (b.s. 14, v. 5, muri 5, errori 3). Ancora un successo in Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia che non si è accontentata di essere già prima nel girone, ma ha voluto ribadire la sua forza.