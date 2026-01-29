Sir Perugia domina anche in Champions

Perugia conquista anche la Champions. La squadra italiana ha battuto Las Palmas 3-1, con parziali di 26-24, 25-19, 21-25 e 25-19. Ben Tara e Plotnytskyi si sono distinti con 16 punti ciascuno, mentre Loser e Ishikawa hanno aggiunto 12. La partita è stata combattuta, ma alla fine la Sir ha portato a casa la vittoria e continua a mostrare la sua forza in Europa.

SIR 3 GUAGUAS LAS PALMAS 1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-19) Ben Tara 16, Plotnytskyi 16, Loser 12, Ishikawa 12, Russo 10, Giannelli 3, Gaggini (L1), Dzavoronok 1, Crosato 2, Cvanciger. N.E. – Argilagos, Solé, Semeniuk, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti.. LAS PALMAS: Juantorena 17, Bruno 17, Bezerra Souza 16, Mendes Spencer 7, Ramos 3, Fernandez-Echevarria 1, Larranaga (L), Almansa, Dimitrov. N.E. – Colito, Diedhiou, Montesdeoca Santana. All. Sergio Miguel Camarero.. Arbitri: Lyubomir Sirakov (BUL) ed Erdal Akinci (TUR).. SICOMA (b.s. 18, v. 6, muri 10, errori 9). GUAGUAS (b.s. 19, v. 2, muri 5, errori 6).

