Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia a Berlino per un match di grande importanza Ben Tara fiducioso

La Sir Sicoma Monini Perugia si trova a Berlino per una partita decisiva in Champions League, a causa della possibilità di assicurarsi il primato nella regular season. Il team è carico di fiducia, con Ben Tara che si dice pronto a dare il massimo. La squadra italiana punta a consolidare la propria posizione e a fare un passo avanti verso i playoff.

"Stiamo ottimizzando le energie a disposizione" dice l'opposto tunisino alla vigilia. Block Devils a caccia di un posto tra le migliori prime, si gioca domani alle 19:30 Il primato in regular season è ormai ad un passo e la Sir Sicoma Monini Perugia è attesa dall'ennesima missione stagionale. La qualificazione ai quarti è già aritmetica dal turno precedente, ma sarà necessario tenere alta la guardia per centrare un posto tra le migliori prime dei raggruppamenti. E l'occasione è ghiotta. Wassim Ben Tara è fiducioso: “Stiamo lavorando molto bene e ci prepariamo per domani. Sappiamo che giochiamo ogni tre giorni, in cui dobbiamo affrontare anche dei viaggi, ma stiamo ottimizzando bene il poco tempo che abbiamo per essere pronti per ogni partita; fisicamente penso che siamo pronti anche per la partita di domani che sarà importantissima per noi, ma anche per loro”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Champions League, la Sir Sicoma Monini avanti col brivido: Las Palmas cede al tie breakLa Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a una sfida impegnativa in Champions League, dopo aver superato Las Palmas al tie break.

Champions League, la Sir Sicoma Monini timbra il pass per la fase eliminatoria con il 3-1 a Las PalmasLa Sir Sicoma Monini di Perugia si assicura il passaggio alla fase eliminatoria della Champions League dopo aver battuto 3-1 Las Palmas.

Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. Guaguas LAS PALMAS | CEV Champions League Volley 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.