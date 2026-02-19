Sinner parla la mamma di Federica Brignone | Lei deve fare come lui ma ora se va negli Usa
La mamma di Federica Brignone ha commentato il confronto tra sua figlia e Jannik Sinner, affermando che lei dovrebbe seguire il suo esempio. La campionessa di sci ha bisogno di assumere lo stesso atteggiamento del tennista, che si prepara con costanza e determinazione. Ora, Brignone sta valutando di trasferirsi negli Stati Uniti per migliorare la sua preparazione. La decisione arriva in un momento cruciale, mentre si avvicinano le prossime competizioni di Coppa del Mondo. La scelta di cambiare ambiente potrebbe influenzare il suo futuro sportivo.
Federica Brignone come Jannik Sinner. È il campione altoatesino che la campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 deve seguire come modello. Lo crede anche mamma Maria Rosa Quario. Raggiunta dall' Adnkronos, la mamma di Federica ha ammesso: "Federica sotto i riflettori come Sinner? Sì, forse lui è ancora a un livello superiore di popolarità, perché parliamo del tennis, uno sport molto più popolare, mediatico e globale". E ancora: "Forse Fede rimane in un ambito più italiano. Penso che se andasse in vacanza, ad esempio negli Stati Uniti, nessuno la riconoscerebbe, mentre Sinner credo che ovunque nel mondo sia ormai riconosciutissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
