Olimpiadi 2026 la mamma di Federica Brignone | Valuterà se fare la discesa ai Giochi

La mamma di Federica Brignone ha detto che la figlia deciderà se partecipare alla discesa ai Giochi di Milano-Cortina. Federica sta ancora valutando, dopo aver recuperato velocemente da un grave infortunio subito in primavera. La disciplina di sci alpino resta incerta, ma l’atleta è tra le grandi attese della manifestazione che aprirà il 6 febbraio.

Le Olimpiadi 2026 sono alle porte, il 6 febbraio la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina. Tra le protagoniste più attese c'è Federica Brignone, reduce da un recupero lampo dal grave infortunio patito in primavera. Maria Rosa Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha raccontato le sensazioni di sua figlia. "La motivazione per essere a questi Giochi è anche quella di fare la portabandiera, è stata una delle molle per farla lavorare ancora di più. Credo che l'avrebbe fatto comunque dopo l' incidente del 3 aprile. Il suo primo obiettivo era guarire, ma c'era anche l'obiettivo agonistico da raggiungere.

