S’incastra la mano nell’impastatrice | 32enne rischia l’amputazione

Un incidente grave si è verificato quando una donna di 32 anni si è incastrata la mano nell’impastatrice. La causa sembra essere stata una distrazione durante le operazioni di pulizia. La donna ha urlato e sono subito scattati gli allarmi, attirando l’attenzione di chi lavorava nel laboratorio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarla e tentare di salvare la mano. I medici stanno valutando se sarà possibile evitare l’amputazione, mentre i dettagli dell’incidente restano ancora da chiarire.

Un attimo di distrazione, poi l'incubo. Il giovane è stato elitrasportato d'urgenza al Santa Chiara. In corso gli accertamenti su macchinario e sicurezza Un attimo di distrazione durante le operazioni di pulizia, poi l'urlo, l'allarme e la corsa contro il tempo. È stato soccorso in elicottero e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane di 32 anni rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro all'interno di un hotel a Campo Carlo Magno, sopra Madonna di Campiglio. L'uomo, impiegato in cucina, avrebbe riportato un serio trauma alla mano, con il rischio concreto di amputazione di alcune dita.

