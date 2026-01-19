Resta incastrato nell’impastatrice nessuno se ne accorge e quando arrivano i soccorsi è tardi | morto il pasticciere Mordehay Grunberger

Mordehay Grunberger, pasticcere di 71 anni, è deceduto in un incidente sul lavoro in Florida. Secondo la polizia, l’uomo è rimasto incastrato in un’impastatrice industriale, senza che nessuno si accorgesse subito della situazione. Quando i soccorsi sono intervenuti, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attrezzature industriali nel settore alimentare.

