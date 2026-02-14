Sinatra l’uomo e la musica il tributo di Guidi al Petrarca

Il teatro Petrarca di Arezzo ospita questa sera uno spettacolo dedicato a Sinatra, artista che ha rivoluzionato il mondo della musica grazie alla sua voce e al suo stile inconfondibile. Guidi presenta un tributo che ripercorre la carriera di Sinatra, dai primi passi nel jazz alle esibizioni più celebri nello swing, offrendo al pubblico un viaggio nel suo universo musicale. La serata inizia alle 21 e promette di coinvolgere gli appassionati con brani autentici e ricordi dal vivo.

Arezzo, 14 febbraio 2026 - Stasera spazio al teatro musicale con «Sinatra. L'uomo e la sua musica, dal jazz allo swing»: il racconto dell'artista capace di incantare sul palcoscenico milioni di persone in tutto il mondo, stasera alle 21 al teatro Petrarca di Arezzo. Gianluca Guidi alla voce, Stefano Sabatini al piano, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria, riportano alla ribalta il divo che con le sue canzoni che ha accompagnato quattro generazioni, ma anche il racconto della sua vita privata, i rapporti con la famiglia Kennedy e le sue tormentate relazioni amorose, in una produzione The Big Show Management.