Natale al teatro Comunale Giovanni Papini

Il Natale al Teatro Comunale Giovanni Papini di Arezzo si avvicina, portando con sé l’atmosfera di festa e condivisione tipica di questo periodo. Un’occasione speciale per immergersi nelle tradizioni natalizie e vivere momenti di serenità e allegria in un contesto culturale e artistico.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Con l'avvicinarsi delle festività si entra sempre più nello spirito natalizio che ci dona serenità e pace di cui c'è tanto bisogno. Pieve contribuisce musicalmente all'atmosfera di festa, con due concerti natalizi, che si svolgeranno entrambi al teatro Comunale Giovanni Papini. Si parte alla grande con il concerto della Filarmonica Ermanno Brazzini Sabato 20 Dicembre alle ore 21.15. Si tratta del primo concerto di Natale diretto dalla nuova e brava direttrice Alessia Popescu, sicuramente emozionata per questa "prima". Il concerto Natalizio della Banda pievana (o pievigiana come soleva scrivere un noto bandista nelle sue presentazioni prima di ogni concerto) è un evento tradizionale per il quale c'è storicamente grande attesa.

