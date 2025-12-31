Dopo quasi due anni torna Fleximan nel Ravennate | abbattuto l'autovelox sulla Statale 16
Dopo quasi due anni, Fleximan torna nel Ravennate e interviene sulla Statale 16, presso Mezzano, rimuovendo l'autovelox presente. Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale e a favorire un dialogo costruttivo tra automobilisti e amministrazioni locali. La scelta di intervenire in questa zona sottolinea l'importanza di condividere una visione equilibrata sulla gestione della velocità e della sicurezza sulle strade.
È tornato dopo quasi 2 anni Fleximan e questa volta ha scelto di abbattere l'autovelox sulla Statale 16, all'altezza di Mezzano. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile dell'atto vandalico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
