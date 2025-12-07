ALTRA PERLA AZZURRA! Mirko Felicetti torna a vincere nel PGS di Mylin dopo quasi 6 anni podio anche per Bormolini

Si è da poco concluso il gigante parallelo di Mylin (Cina), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. In campo maschile, dopo lo show di ieri, l’Italia ha infilato la seconda vittoria in due giorni. È stato infatti Mirko Felicetti a salire sul gradino più alto del podio, ritrovando un successo che mancava da quasi sei anni. L’azzurro ha superato in ordine lo sloveno Tim Mastnak, l’austriaco Andreas Prommegger ed il tedesco Elias Huber. Infine, ha concluso il suo vincente percorso battendo nella big final il teutonico Stefan Baumeister che non è riuscito a concludere la sua prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ALTRA PERLA AZZURRA! Mirko Felicetti torna a vincere nel PGS di Mylin dopo quasi 6 anni, podio anche per Bormolini

