Simone Biles ha scritto a Ilia Malinin dopo le difficoltà alle Olimpiadi, preoccupata per il suo stato d’animo. La ginnasta ha deciso di contattarlo personalmente, sentendo che il pattinatore aveva bisogno di supporto. Malinin, reduce da alcune cadute durante le gare, ha apprezzato il messaggio di incoraggiamento. Biles ha voluto far sapere a Malinin che non è solo in un momento difficile. La sua attenzione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport. Ora, il pattinatore si prepara a riprendere con fiducia le sue prossime competizioni.

Simone Biles, durante la gara di Malinin, era al Forum di Assago, confusa tra gli spettatori. Ha visto, ha sofferto, ha provato empatia. E così ha teso la mano. Ha voluto rincuorare Malinin. Lo ha avvicinato dopo l’esibizione. Gli ha detto poche parole, fondamentali però. Gli ha detto che sì, può capitare, anzi, nello sport capita, «ma che si può comunque uscirne vincitori». Biles ha raccontato ai cronisti di essere andata a parlare con Malinin perché: «Ho sentito che aveva bisogno di sapere che non è solo: mentre gli raccontavo cosa pensavo stesse attraversando», ha riferito, «e provavo a spiegargli come superare tutto e andare avanti, lui mi ha risposto: "Esatto, sì, finalmente l'hai detto”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Biles aiuta Ilia Malinin: «Ho sentito che aveva bisogno di sapere che non è solo»

