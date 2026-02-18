Simone Biles in soccorso di Malinin | Aveva bisogno di sapere che non è solo

Simone Biles ha deciso di intervenire per aiutare il giovane ginnasta Malinin, che stava affrontando un momento difficile dopo un episodio simile a quello di Tokyo 2021. La campionessa ha voluto far sapere a lui che non è solo e che si può superare anche una fase complicata, proprio come ha fatto lei in passato. Malinin aveva mostrato segni di crisi durante una competizione, e Biles si è avvicinata per offrirgli supporto e parole di incoraggiamento.

Se c'è una persona che può immedesimarsi in ciò che ha passato Ilia Malinin venerdì scorso nella disastrosa gara di pattinaggio di figura, questa è Simone Biles. La fuoriclasse americana della ginnastica, che attraversò un crollo simile alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha assistito alla gara di Malinin al Forum di Assago in cui il pattinatore statunitense ha clamorosamente sbagliato l'esibizione decisiva ed è rimasto fuori dalle medaglie e ha voluto parlare e consolare il "dio del quadruplo". Lo ha avvicinato "solo perché avesse qualcuno - ha raccontato Biles - che potesse confermare i suoi sentimenti, e sapere che abbiamo attraversato le stesse cose, ma che si può comunque uscirne vincitori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

