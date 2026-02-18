Simone Biles in soccorso di Malinin | Gli offro supporto psicologico ho vissuto quello che sta passando lui
Simone Biles si è messa a disposizione di Malinin dopo il suo crollo alle Olimpiadi. La ginnasta americana ha scritto un messaggio di incoraggiamento, offrendo supporto psicologico al giovane atleta. Biles ha condiviso di aver attraversato momenti difficili simili e di sapere quanto siano pesanti le pressioni nello sport di alto livello. La sua vicinanza nasce dall’esperienza personale, e ora si impegna a sostenere Malinin in questa fase complicata. La ginnasta ha anche invitato il collega a parlare apertamente delle proprie emozioni.
Simone Biles conosce molto bene i demoni che si possono avere nella testa. Nel 2021, alle Olimpiadi, avrebbe dovuto vincere sei medaglie d'oro da regina della ginnastica, ma la superstar scelse di denunciare i suoi «Twisties», un blocco mentale scatenato dallo stress o dall'ansia. Lasciò quelle Olimpiadi estive «solo» con un argento a squadre partecipando nella prima giornata di gare, e un bronzo alla trave all'ultima, dopo essersi presa una pausa. Venerdì Biles era spettatrice al Forum di Assago per il programma maschile del pattinaggio artistico, quella gara che, dicevano tutti, avrebbe vinto Ilia Malinin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mentre gli descrivevo quello che stava vivendo, lui continuava a ripetere: 'Esatto, esatto': Biles in soccorso di Malinin
