Silent Hill Townfall è un’esclusiva console PS5? Konami aggiorna il sito ufficiale
Konami ha aggiornato il sito ufficiale per annunciare che Silent Hill: Townfall arriverà esclusivamente su PS5. La decisione deriva dalla volontà di sfruttare appieno le capacità della console di nuova generazione, in particolare il supporto alla grafica in 4K e al ray tracing. Il trailer appena pubblicato mostra ambienti inquietanti e dettagli realistici, confermando la forte componente horror del gioco. La data di uscita è prevista entro la fine dell’anno, lasciando i fan in attesa di ulteriori notizie.
Dopo oltre tre anni dall’annuncio iniziale, Silent Hill: Townfall è tornato a mostrarsi con un reveal trailer e una finestra di lancio ufficiale. Il ritorno sulle scene è avvenuto durante il PlayStation State of Play di febbraio 2026, un palcoscenico scelto con evidente strategia. Contestualmente, l’aggiornamento del sito ufficiale ha chiarito le piattaforme previste al debutto. E la lista ha subito acceso il dibattito tra i fan. Sembra infatti delinearsi un’ esclusiva console PS5. Consultando il sito ufficiale del gioco (grazie ad Eurogamer ), risultano indicate soltanto tre piattaforme: PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it
