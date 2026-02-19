Silent Hill Townfall è un’esclusiva console PS5? Konami aggiorna il sito ufficiale

Da game-experience.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Konami ha aggiornato il sito ufficiale per annunciare che Silent Hill: Townfall arriverà esclusivamente su PS5. La decisione deriva dalla volontà di sfruttare appieno le capacità della console di nuova generazione, in particolare il supporto alla grafica in 4K e al ray tracing. Il trailer appena pubblicato mostra ambienti inquietanti e dettagli realistici, confermando la forte componente horror del gioco. La data di uscita è prevista entro la fine dell’anno, lasciando i fan in attesa di ulteriori notizie.

Dopo oltre tre anni dall’annuncio iniziale, Silent Hill: Townfall è tornato a mostrarsi con un reveal trailer e una finestra di lancio ufficiale. Il ritorno sulle scene è avvenuto durante il PlayStation State of Play di febbraio 2026, un palcoscenico scelto con evidente strategia. Contestualmente, l’aggiornamento del sito ufficiale ha chiarito le piattaforme previste al debutto. E la lista ha subito acceso il dibattito tra i fan. Sembra infatti delinearsi un’ esclusiva console PS5. Consultando il sito ufficiale del gioco (grazie ad Eurogamer ), risultano indicate soltanto tre piattaforme: PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it

silent hill townfall 232 un8217esclusiva console ps5 konami aggiorna il sito ufficiale
© Game-experience.it - Silent Hill Townfall è un’esclusiva console PS5? Konami aggiorna il sito ufficiale

Annunciato il nuovo Silent Hill Transmission con novità su Silent Hill: TownfallKonami annuncia un nuovo Silent Hill Transmission che si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, cioè alle 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia.

Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026, quando i giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante tra paesaggi cupi e atmosfere disturbanti, grazie alla nuova ambientazione che sfrutta i paesaggi rurali e le leggende locali scozzesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Silent Hill: Townfall è ambientato in Scozia, nuovo protagonista e lancio nel 2026 su PS5 e PC; Silent Hill: Townfall presenta varie novità per la serie, ecco i dettagli dall'evento di Konami; Silent Hill Transmission dopo lo State of Play: ci saranno novità su Townfall; KONAMI torna con Silent Hill: Townfall. Ecco il primo trailer della celebre serie horror.

Silent Hill Townfall è un’esclusiva console PS5? Il sito ufficiale sembra confermarloSilent Hill Townfall sembra essere un'esclusiva console temporale o totale per PS5: il sito ufficiale indica solo PS5, Steam ed Epic Games Store. Xbox e Switch 2 non pervenute. multiplayer.it

silent hill townfall èSilent Hill Townfall è un'esclusiva console PS5, o esce anche su Xbox e Switch 2?Il sito ufficiale di Silent Hill Townfall ha levato ogni dubbio sulle piattaforme di destinazione del gioco in uscita nel 2026. everyeye.it