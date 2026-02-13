Silent Hill | Townfall l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026

13 feb 2026

Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026, quando i giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante tra paesaggi cupi e atmosfere disturbanti, grazie alla nuova ambientazione che sfrutta i paesaggi rurali e le leggende locali scozzesi.

(Adnkronos) – Konami e Annapurna Interactive hanno ufficializzato l'uscita di Silent Hill: Townfall, confermando l'arrivo del titolo per il 2026 su PlayStation 5 e PC. Dopo il misterioso teaser d'esordio risalente al 2022, il progetto firmato dallo studio Screen Burn Interactive si è mostrato con nuovi dettagli che definiscono i contorni di un'esperienza horror psicologica . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

