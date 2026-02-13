Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026, quando i giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante tra paesaggi cupi e atmosfere disturbanti, grazie alla nuova ambientazione che sfrutta i paesaggi rurali e le leggende locali scozzesi.

(Adnkronos) – Konami e Annapurna Interactive hanno ufficializzato l'uscita di Silent Hill: Townfall, confermando l'arrivo del titolo per il 2026 su PlayStation 5 e PC. Dopo il misterioso teaser d'esordio risalente al 2022, il progetto firmato dallo studio Screen Burn Interactive si è mostrato con nuovi dettagli che definiscono i contorni di un'esperienza horror psicologica . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su silent hill

Konami annuncia un nuovo Silent Hill Transmission che si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, cioè alle 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni, Silent Hill Remake potrebbe essere rilasciato nel 2026.

Ultime notizie su silent hill

Argomenti discussi: Silent Hill Townfall: l'horror di Annapurna allo State of Play, uscirà nel 2026; Silent Hill: Townfall verrà presentato nelle prossime ore da Konami; Silent Hill Townfall : gameplay, piattaforme e novità dopo il State of Play 2026; Silent Hill: Townfall Gli sviluppatori spiegano perché hanno scelto l'horror in prima persona.

Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026Il nuovo capitolo della celebre saga horror, sviluppato da Screen Burn Interactive, debutterà il prossimo anno su PlayStation 5 e PC portando i giocatori tra le nebbie inquietanti dell’isola di St. Am ... adnkronos.com

Silent Hill Townfall è il primo titolo completo della serie e il più grande sviluppato da Annapurnail presidente Hector Sanchez ha affermato che Silent Hill Townfall si tratta di uno dei più grandi giochi che abbiamo mai pubblicato. vgmag.it

PlayStation State of Play: tutte le novità e i trailer da God of War a Silent Hill x.com

KONAMI Italia. . SILENT HILL: Townfall sarà lanciato ufficialmente nel 2026! Una nuova esperienza psicologica horro ambientata a St. Amelia, un'isola immaginaria ispirata alla Scozia. Disponibile su PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store. "Temi la verità - facebook.com facebook