Biccari senza Guardia medica nei giorni di festa il sarcasmo del sindaco | A Natale e Capodanno nessuno si ammala

“D'altronde a Natale e a Capodanno nessuno si ammala mai. In questi periodi non ci sono cittadini non residenti, per cui l'unico riferimento per una prescrizione è il medico della continuità assistenziale. Grazie Regione Puglia, per il resto tutto regolare". Si affida a un amaro sarcasmo, Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Maiolati Spontini, mezza Vallesina senza guardia medica: ecco il summit

Leggi anche: Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli: "Non rinviabili, utili ad evitare un blackout nei giorni di festa"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palau senza guardia medica per 9 giorni - Diventa sempre più critica la situazione di Palau che fino al prossimo 7 aprile rimarrà senza guardia medica. unionesarda.it

Guardia medica, feste a rischio a Genova. I sindacati: “Troppi turni senza copertura”. Nicolò: “Contiamo sugli ambulatori” - Allarme dei sindacati: “Ora è più grave, i genovesi dovranno aspettare anche una ... ilsecoloxix.it