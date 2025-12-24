Biccari senza Guardia medica nei giorni di festa il sarcasmo del sindaco | A Natale e Capodanno nessuno si ammala
“D'altronde a Natale e a Capodanno nessuno si ammala mai. In questi periodi non ci sono cittadini non residenti, per cui l'unico riferimento per una prescrizione è il medico della continuità assistenziale. Grazie Regione Puglia, per il resto tutto regolare". Si affida a un amaro sarcasmo, Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
