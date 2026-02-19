Sicurezza Stadio | Tar Lazio blocca trasferte a Roma Fiorentina e Napoli fino a fine stagione

Il Tar Lazio ha deciso di bloccare le trasferte di tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli fino alla fine della stagione, causando un aumento delle restrizioni. La decisione deriva dalla richiesta del Ministero dell’Interno di mantenere i divieti di trasferta, per motivi di sicurezza. Le associazioni dei tifosi avevano tentato di revocare queste restrizioni, ma il tribunale ha respinto i ricorsi. La misura riguarda tutte le partite fuori casa delle tre squadre e ha già provocato disagi tra i supporter. La decisione rimane in vigore fino a nuovo nulla osta.

Divieti di Trasferta Confermati: Il Tar Lazio Blocca Tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi, confermando i divieti di trasferta imposti dal Ministero dell’Interno per le squadre di Roma, Fiorentina e Napoli. La decisione, giunta in seguito a ripetuti episodi di violenza tra le tifoserie lungo le principali arterie stradali, mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori disordini durante gli eventi sportivi. La misura si applica fino alla conclusione della stagione calcistica corrente.🔗 Leggi su Ameve.eu

