trasferte vietate per i tifosi di roma e fiorentina fino a fine stagione

Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Il ministero dell’Interno ha preso questa decisione dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie. La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull’autostrada A1 si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Scontri tra tifosi per Pisa-Fiorentina: botte con mazze e ombrelli

Chissà per quanti mesi saranno vietate le trasferte a Roma e Fiorentina.. Ah no, quello lo fanno solo con i napoletani! #ForzaNapoliSempre #Napoli #ForzaNapoli #noisiamoilnapoli #sscnapoli - facebook.com facebook