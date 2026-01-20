Roma e Fiorentina | trasferte vietate ai tifosi fino a fine stagione

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione. La decisione, confermata dall'Adnkronos, mira a garantire la sicurezza durante gli incontri sportivi. Questa misura limita la presenza dei supporter ospiti negli stadi, influendo sulle logistiche e sui piani di viaggio delle società e dei tifosi stessi.

