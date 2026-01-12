Stretta sulla sicurezza a Frosinone | espulso pregiudicato per droga
La Polizia di Stato di Frosinone intensifica le operazioni di controllo per garantire la sicurezza cittadina. Recentemente, è stato espulso un pregiudicato coinvolto in attività legate alla droga, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e contrastare l’immigrazione irregolare nel territorio.
Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla tutela dell’ordine pubblico nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, le operazioni coordinate dalla Questura hanno portato all'allontanamento di un soggetto ritenuto socialmente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
