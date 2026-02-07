Napoli, i controlli nei locali notturni di Bagnoli si sono intensificati. I carabinieri, i vigili del fuoco e l’ASL hanno sequestrato una discoteca in via Coroglio. Durante gli accertamenti hanno trovato lavoratori in nero, uscite di sicurezza bloccate e impianti non a norma. La discoteca era a rischio e ora rischia di restare chiusa.

Carabinieri, Vigili del Fuoco e ASL scoprono gravi irregolarità in un locale di via Coroglio: lavoratori in nero, uscite bloccate e impianti non a norma. Controlli a tappeto nella movida partenopea. Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme ai Vigili del Fuoco, all’ ASL Napoli 1 Centro e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno passato al setaccio un noto locale notturno di via Coroglio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sei lavoratori in nero e zero documenti sulla sicurezza. Durante l’ispezione i militari hanno scoperto sei lavoratori in nero e l’assenza totale della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi i documenti di valutazione dei rischi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli Bagnoli, controlli nei locali notturni: sequestrata una discoteca a rischio

