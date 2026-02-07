Napoli Bagnoli controlli nei locali notturni | sequestrata una discoteca a rischio
Napoli, i controlli nei locali notturni di Bagnoli si sono intensificati. I carabinieri, i vigili del fuoco e l’ASL hanno sequestrato una discoteca in via Coroglio. Durante gli accertamenti hanno trovato lavoratori in nero, uscite di sicurezza bloccate e impianti non a norma. La discoteca era a rischio e ora rischia di restare chiusa.
Carabinieri, Vigili del Fuoco e ASL scoprono gravi irregolarità in un locale di via Coroglio: lavoratori in nero, uscite bloccate e impianti non a norma. Controlli a tappeto nella movida partenopea. Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme ai Vigili del Fuoco, all’ ASL Napoli 1 Centro e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno passato al setaccio un noto locale notturno di via Coroglio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sei lavoratori in nero e zero documenti sulla sicurezza. Durante l’ispezione i militari hanno scoperto sei lavoratori in nero e l’assenza totale della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi i documenti di valutazione dei rischi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su Napoli Bagnoli
Napoli centro, controlli nei locali della movida: sequestrata una discoteca
Nel cuore di Napoli, carabinieri e polizia locale hanno messo a soqquadro pub e discoteche tra via Nazario Sauro e vicoletto Belledonne.
Napoli e provincia, controlli nei locali notturni: in discoteca oltre il doppio della capienza
Napoli e provincia sono sotto stretta osservazione nelle ore notturne.
Ultime notizie su Napoli Bagnoli
Argomenti discussi: Napoli, controlli della Polizia Locale: chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta; Controlli a tappeto nel quartiere di Pianura a Napoli: in totale saranno 7 le persone denunciate; Pianura sotto la lente d'ingrandimento: raffica di controlli; Napoli, voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup.
CARABINIERI DI NAPOLI * : «PIANURA: PISTOLA CLANDESTINA E PROIETTILI SEQUESTRATI NEI CONTROLLI IN PERIFERIA»Controlli straordinari a Pianura, periferia occidentale del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno presidiato le strade del popoloso quartiere, ispezionando con la ... agenziagiornalisticaopinione.it
Napoli, controlli a tappeto nel quartiere Pianura: 7 denunce dei CarabinieriDenunciato per evasione anche un 42enne residente in via Torricelli, risultato assente dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari ... ilgazzettinovesuviano.com
Castalfood. Global Genius · Rockabilly Rave Up. Vi presento i Menu Pesce e Terra di MATÈ a Bagnoli (Napoli) 35 euro quello di mare con Astice 30 euro quelli di terra Servizio, Vino e Acqua sono inclusi e illimitati #napoli #ristorante #astice #bagnoli #menudi facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.