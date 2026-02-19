Sicurezza il comandante dei carabinieri Luongo | Mancano 10.200 unità l' operatività è condizionata
Il comandante dei carabinieri Luongo ha spiegato che la carenza di 10.200 unità di personale riduce l’efficacia delle operazioni di sicurezza. La mancanza di militari colpisce soprattutto le zone rurali e i quartieri periferici, dove le forze sono meno presenti. Per affrontare questa carenza, si sta considerando l’inserimento di una nuova figura, il
La carenza di personale nell’arma dei carabinieri raggiunge quasi le 10.200 unità, pari a circa l’8,5% dell’organico previsto per garantire adeguata sicurezza. A segnalarlo è stato il comandante generale Salvatore Luongo durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri a Roma. Una situazione definita grave, che incide direttamente sull’attività operativa e sul carico di lavoro dei reparti, già elevato e in crescita. "Questo deficit condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali, chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che, come abbiamo visto, è già molto rilevante e in tendenziale crescita" ha detto Luongo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Alla Conferenza sulla sicurezza di #Monaco ha partecipato anche il comandante delle Forze democratiche siriane (#SDF) a guida curda, Mazloum Kobane, @MazloumAbdi (4° da destra). Ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio (2° da sinis
