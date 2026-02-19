Il comandante dei Carabinieri, Luongo, ha annunciato che l’Arma ha bisogno di 10.200 agenti in più per mantenere l’efficacia operativa, a causa della grave carenza di personale. Questa mancanza influisce sulla capacità di intervento e di presenza sul territorio. Per colmare il vuoto, si sta considerando l’introduzione del ruolo di “carabiniere ausiliario della riserva volontaria”, una soluzione che permetterebbe di avere personale supplementare a costi inferiori. La proposta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in molte zone del paese.

«L’Arma attualmente registra una carenza di quasi 10.200 unità, corrispondente a circa l’8,5% della forza prevista dalla legge. Questo deficit condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali, chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che, come abbiamo visto, è già molto rilevante e in tendenziale crescita». Così il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, all’inaugurazione a Roma dell’anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri. Luongo ha parlato di «grave carenza». Luongo ha detto che alla luce della «grave carenza» di unità «registrata dall’Arma, si valuta anche una soluzione diversa e integrativa: l’istituzione della figura del “carabiniere ausiliario della riserva volontaria”, così da disporre di personale aggiuntivo, con costi più contenuti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comandante Carabinieri: «Mancano 10.200 unità, condizionata operatività»

