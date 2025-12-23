Giugliano operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale | sequestrata nota pizzeria

Nella giornata di oggi, Polizia di Stato e Polizia Municipale di Giugliano hanno avviato un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di una nota pizzeria situata nei pressi della stazione metropolitana. L’intervento si inserisce in attività di controllo e sicurezza sul territorio, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare la comunità locale.

Sequestrata nota pizzeria nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano nell'ambito di un'operazione congiunta della Polizia di Stato del locale commissariato e della Polizia Municipale. Con l'intervento ispettori dell'Asl Napoli 2 Nord, le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di cibo privo di tracciabilità e la realizzazione di una veranda abusiva.

