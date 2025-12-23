Giugliano operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale | sequestrata nota pizzeria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, Polizia di Stato e Polizia Municipale di Giugliano hanno avviato un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di una nota pizzeria situata nei pressi della stazione metropolitana. L’intervento si inserisce in attività di controllo e sicurezza sul territorio, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare la comunità locale.

Sequestrata nota pizzeria nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato del locale commissariato e della Polizia Municipale. Con l’intervento ispettori dell’Asl Napoli 2 Nord, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di cibo privo di tracciabilità e la realizzazione di una veranda abusiva. Gli accertamenti si sono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano operazione congiunta polizia di stato e polizia municipale sequestrata nota pizzeria

© Teleclubitalia.it - Giugliano, operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale: sequestrata nota pizzeria

Leggi anche: Blitz della Polizia Municipale a Giugliano: sequestrata fabbrica abusiva di divani

Leggi anche: Operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale: sventato un tentativo di furto e ricerche in corso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Centro commerciale e area residenziale ma era tutto abusivo, maxi sequestro a Giugliano - Straordinaria operazione della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, che ha posto sotto sequestro preventivo un fondo agricolo ... internapoli.it

Giugliano, due fratelli arrestati per tentata estorsione: trovati 850 grammi di marijuana - Villaricca hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.