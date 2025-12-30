A Verona il più grande sequestro di E-bike grazie a un' operazione congiunta tra guardia di finanza e polizia locale

A Verona, la guardia di finanza e la polizia locale hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di 295 biciclette elettriche. L’intervento ha riguardato sospette irregolarità nel commercio di e-bike, con la denuncia di due persone per frode. Si tratta del più grande sequestro di questo tipo nella città, evidenziando l’importanza di controlli mirati nel settore delle biciclette a pedalata assistita.

