A Verona il più grande sequestro di E-bike grazie a un' operazione congiunta tra guardia di finanza e polizia locale
A Verona, la guardia di finanza e la polizia locale hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di 295 biciclette elettriche. L’intervento ha riguardato sospette irregolarità nel commercio di e-bike, con la denuncia di due persone per frode. Si tratta del più grande sequestro di questo tipo nella città, evidenziando l’importanza di controlli mirati nel settore delle biciclette a pedalata assistita.
Una maxi operazione congiunta della guardia di finanza e della polizia locale di Verona ha portato al sequestro di 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e alla denuncia di due persone per «frode nell’esercizio del commercio». Si tratta, secondo quanto riferito dai finanzieri in una nota. 🔗 Leggi su Veronasera.it
