Sicilia l’Ars approva la norma che introduce le quote di genere nelle giunte dei Comuni

Questa mattina l’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a una legge che stabilisce l’obbligo di inserire almeno il 40% di donne nelle giunte comunali. La norma riguarda tutti i Comuni con più di 3.000 abitanti e mira a favorire una rappresentanza più paritaria. La decisione è stata accolta con soddisfazione da alcune forze politiche, mentre altri gruppi hanno espresso dubbi sulla sua applicabilità. La legge entra in vigore subito e potrebbe cambiare il volto della politica locale nei prossimi mesi.

Il Parlamento siciliano ha approvato una legge che introduce quote di genere, almeno del 40%, nelle giunte dei Comuni con più di 3.000 abitanti. La decisione, arrivata nella serata di oggi, 10 febbraio 2026, mira ad adeguare la regione agli standard nazionali in materia di rappresentanza femminile nella politica locale, con l'applicazione della norma prevista al primo rinnovo utile degli organi amministrativi. Una svolta significativa per la politica siciliana, quella di stasera, che segna un passo avanti verso una maggiore parità di genere nell'accesso alle cariche pubbliche. L'approvazione è avvenuta nell'ambito della discussione di un disegno di legge più ampio riguardante gli enti locali, con un emendamento specifico che ha introdotto la quota di genere.

