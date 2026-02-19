Ristori dopo il ciclone Harry | al via le domande per le imprese lontane dal mare ma è polemica sui fondi

Il governo ha aperto le domande di ristoro dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha provocato danni anche alle imprese lontane dal mare. Molti imprenditori di zone interne si sono trovati con capannoni allagati e strutture danneggiate, senza aver ricevuto aiuti finora. La misura mira a sostenere le attività colpite, ma ha sollevato polemiche sui fondi destinati alle aree non costiere. Le richieste possono essere presentate a partire da questa settimana. La procedura rimane al centro di discussioni tra aziende e autorità.

Dalle agevolazioni per le aziende che non si trovano sulla costa alle procedure più snelle per i balneari. Ma è scontro sul miliardo di euro stanziato dal governo nazionale. M5S sul piede di guerra: "Risorse striminzite" A un mese esatto dal passaggio del ciclone Harry in Sicilia, anche le imprese siciliane che non ricadono sui litorali e che hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate possono iniziare a chiedere i ristori. L'ora X è fissata per le 12 di oggi, 19 febbraio, quando si apriranno i termini per la presentazione delle domande online. Buone notizie anche per gli stabilimenti balneari: un provvedimento firmato dall'assessore Giusi Savarino e dai dirigenti generali rende più semplice l'iter burocratico per effettuare gli interventi di ripristino dei manufatti che ricadono in concessioni demaniali marittime che hanno subito danni o siano stati distrutti dal maltempo del 19-21 gennaio scorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciclone Harry, ristori estesi anche alle imprese lontane dalla costaIl ciclone Harry ha causato danni a molte imprese in Sicilia, portando la Regione a intervenire.

Ciclone Harry, cambia l'avviso sui ristori per le imprese danneggiate: più facile fare domandaLe imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.