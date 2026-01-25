Giulio Regeni 10 anni fa la scomparsa I genitori | Siamo rimasti umani e lui fa ancora cose

Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni scompariva in Egitto. Da allora, i suoi genitori continuano a chiedere giustizia, mantenendo vivo il ricordo del loro figlio. Nonostante il tempo trascorso, la loro umanità e il rispetto per la memoria di Giulio restano inalterati, testimonianza di una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni.

(Adnkronos) – Era il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dall'Egitto. Sono trascorsi 10 anni. Il suo cadavere fu ritrovato il 3 febbraio successivo. "Nonostante il male che abbiamo conosciuto, vogliamo, dobbiamo restare umani. Essere cittadini è un'assunzione di responsabilità. Giulio ci manca, da inimmaginabili e lunghi dieci anni. Ma ci sono tantissime persone che lo ricordano con affetto insieme a noi. Persone che ricordano non solo il male che gli è stato fatto, ma tutto il 'bene' che rappresenta e che ha saputo costruire intorno a sé. Come diciamo spesso, Giulio fa cose.

Giulio Regeni, 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in EgittoSono trascorsi dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016 al Cairo.

Argomenti discussi: Tutto il male del mondo, il documentario che riapre il caso Regeni; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; L’ombra di Zohr sulla verità: dieci anni di realpolitik dopo Giulio Regeni; 10 anni dalla morte di Giulio Regeni. Genitori: Grazie a chi ha impedito oblio. Il film nelle sale.

Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: Siamo rimasti umani e lui fa ancora coseEra il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dall'Egitto. Sono trascorsi 10 anni. Il suo cadavere fu ritrovato il 3 febbraio successivo. adnkronos.com

Giulio Regeni, 10 anni dopo: un film che interroga la nostra memoriaA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il documentario di Simone Manetti riporta al centro non solo la vicenda giudiziaria ancora sospesa, ma il valore civile della memoria. Attraverso le voci ... tg24.sky.it

Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Dieci anni di indagini e depistaggi, di mancate collaborazioni da parte dell’Egitto e di mancate risposte. E noi, oggi come allora, non smetteremo di chiedere verità e giustizia x.com

Dieci anni fa la scomparsa di Giulio Regeni, i genitori: "Grazie a chi ha impedito l'oblio". Il ricordo del ricercatore ucciso in Egitto, cerimonia nel suo paese d'origine #ANSA - facebook.com facebook