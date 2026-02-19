Siamo muratori ma nell' auto avevano un' ascia coltelli e armi improprie | denunciati due 50enni

Due uomini di 50 anni sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di armi improprie durante un normale controllo stradale. I due sostenevano di essere semplici muratori, ma nell’auto avevano asce, coltelli e altri oggetti contundenti. La polizia ha deciso di approfondire il controllo, scoprendo che uno di loro, un 56enne, risiedeva fuori provincia e aveva precedenti. Ora sono in corso ulteriori verifiche per capire le reali intenzioni dei due. La scena si è svolta in una strada di campagna.

L'episodio è avvenuto a Langhirano. Uno dei due, pluripregiudicato, ha anche violato l'obbligo di soggiorno Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di un 56enne italiano residente fuori provincia. L'uomo, pluripregiudicato, avrebbe violato le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria, essendo stato sorpreso lontano dal comune di residenza nonostante l'obbligo di soggiorno a cui era sottoposto per reati di criminalità organizzata. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Langhirano hanno arrestato un 56enne italiano ritenuto presunto responsabile di aver violato le prescrizioni della "sorveglianza speciale di pubblica sicurezza".