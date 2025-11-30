Un incidente causato minacce un' ascia nell' auto | 8 denunciati nei controlli stradali

Proseguono i controlli sulla sicurezza stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, volti a contrastare il fenomeno della guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso della settimana appena trascorsa, l'attività preventiva e repressiva ha portato al deferimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Incidente mortale all’alba a Sibari: perdono la vita due persone: Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 5:30 di questa mattina a Sibari, nel Cosentino. L’impatto, avvenuto in un tratto ancora poco trafficato a quell’ora, ha causato la morte... - facebook.com Vai su Facebook

Davanti asilo minaccia passanti con ascia, arrestato a Ravenna - ha seminato il panico, ieri mattina, davanti alla scuola dell'infanzia comunale del Buon ... Lo riporta ansa.it

«Vi ammazzo tutti»: folle armato di ascia minaccia mamme e bimbi davanti all'asilo, arrestato - Un uomo di 54 anni ha seminato il panico, ieri mattina, davanti alla scuola dell'infanzia comunale del Buon Pastore a Ravenna, brandendo un'ascia e urlando minacce di morte mentre i genitori stavano ... Riporta corriereadriatico.it

