L’Atalanta ha deciso di portare la questione legale alla FIFA dopo aver subito una sanzione. Il presidente Percassi spiega che sono convinti di aver agito nel modo giusto e che la decisione presa dal club è corretta. La squadra si oppone con fermezza alla penalizzazione e sta valutando tutte le opzioni legali. La disputa riguarda un’operazione che l’Atalanta considera ingiusta e che ha portato a conseguenze sportive e finanziarie. La vicenda continua a tenere banco tra i tifosi e le istituzioni calcistiche.

Percassi: "Dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione" Dal campo al tribunale, l' Atalanta non ci sta e va allo scontro frontale. Percassi è uscito allo scoperto prima della partita di Champions col Borussia Dortmund, persa poi per 2-0. Il club orobico ha disertato il pranzo UEFA con il Dortmund, il quale nell'estate 2024 gli ha 'sottratto' l'allora minorenne Samuele Inacio, una delle promesse del settore giovanile atalantino. L'attaccante classe 2008, figlio di Inacio Pia e stellina dell'Italia Under 17 e 18, è già da un po' in orbita prima squadra.

© Calciomercato.it - “È una ferita aperta”: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFA

