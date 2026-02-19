Caso Inacio si accende lo scontro Atalanta-Dortmund | vertenza alla FIFA

Il caso Inacio ha scatenato un duro confronto tra Atalanta e Borussia Dortmund, con la FIFA chiamata a decidere. La disputa nasce dal mancato trasferimento del giovane difensore brasiliano, che ha lasciato entrambe le squadre in attesa di chiarimenti. La società bergamasca si dice vittima di un inghippo burocratico, mentre i tedeschi pretendono il rispetto dei termini contrattuali. La decisione dell’organo mondiale potrebbe influenzare il destino del calciatore e delle due squadre coinvolte. La vicenda continua a tenere banco nelle cronache calcistiche.

Atalanta-Dortmund, la FIFA arbitra la disputa per Samuele Inacio: una ferita aperta e una questione di principio. La disputa tra Atalanta e Borussia Dortmund per il trasferimento del giovane Samuele Inacio, avvenuto nel 2024, è degenerata in una formale vertenza FIFA. Il club bergamasco accusa il Dortmund di aver privato l’Atalanta di un giusto indennizzo per la crescita del calciatore, cresciuto nel vivaio orobico, e ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso disertando un evento UEFA. La vicenda solleva interrogativi sulle dinamiche del mercato internazionale e sulla tutela dei settori giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu

“È una ferita aperta”: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFAL’Atalanta ha deciso di portare la questione legale alla FIFA dopo aver subito una sanzione.

