Caso Inacio si accende lo scontro Atalanta-Dortmund | vertenza alla FIFA
Il caso Inacio ha scatenato un duro confronto tra Atalanta e Borussia Dortmund, con la FIFA chiamata a decidere. La disputa nasce dal mancato trasferimento del giovane difensore brasiliano, che ha lasciato entrambe le squadre in attesa di chiarimenti. La società bergamasca si dice vittima di un inghippo burocratico, mentre i tedeschi pretendono il rispetto dei termini contrattuali. La decisione dell’organo mondiale potrebbe influenzare il destino del calciatore e delle due squadre coinvolte. La vicenda continua a tenere banco nelle cronache calcistiche.
Atalanta-Dortmund, la FIFA arbitra la disputa per Samuele Inacio: una ferita aperta e una questione di principio. La disputa tra Atalanta e Borussia Dortmund per il trasferimento del giovane Samuele Inacio, avvenuto nel 2024, è degenerata in una formale vertenza FIFA. Il club bergamasco accusa il Dortmund di aver privato l’Atalanta di un giusto indennizzo per la crescita del calciatore, cresciuto nel vivaio orobico, e ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso disertando un evento UEFA. La vicenda solleva interrogativi sulle dinamiche del mercato internazionale e sulla tutela dei settori giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu
“È una ferita aperta”: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFAL’Atalanta ha deciso di portare la questione legale alla FIFA dopo aver subito una sanzione.
Argomenti discussi: Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFA; Lo strappo di Dortmund, l'Atalanta alza la voce. Luca Percassi: No al pranzo UEFA per Inacio? Sì, è una mancanza di rispetto; Il Bologna riscatta Pobega dal Milan: plusvalenza per il club rossonero; È troppo grave quanto successo con Samuele Inacio Ci è stato strappato via dal Borussia | la rabbia dell’Atalanta.
