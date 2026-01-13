Distrugge l' auto in un incidente | era ubriaco alla guida e senza patente denunciato

Un uomo di 31 anni peruviano è stato denunciato a Perugia dopo aver causato un incidente con l’auto. Sottoposto ai controlli, è risultato ubriaco alla guida e privo di patente. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e alla denuncia, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un peruviano di 31 anni per guida in stato di ebbrezza.I poliziotti sono intervenuti in strada Lacugnano a Ellera, dove era stato segnalato un veicolo in avaria che intralciava la circolazione. Giunti sul posto si sono avvicinati al.

