Si lancia dal Ponte nel Volturno proseguono le ricerche da 72 ore

Una persona si è lanciata nel fiume Volturno dal Ponte Romano a Capua, probabilmente a causa dei festeggiamenti del Carnevale. Le forze di soccorso lavorano senza sosta da più di tre giorni, cercando di trovare l’uomo disperso. Le ricerche coinvolgono unità specializzate e mezzi navali, ma al momento senza esito. La famiglia aspetta notizie mentre le operazioni continuano a ritmo intenso. La situazione resta critica e si spera in un esito positivo.

Si tratta di un 75enne di Torre Annunziata. Prima del salto ha lasciato il cellulare a terra. Dal telefono i carabinieri sono risaliti all'identità Sono in corso da oramai 72 ore le ricerche della persona che si è gettata dal Ponte Romano a Capua nelle acque del Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di un 75enne di Torre Annunziata ospite dalla sorella residente a Capua che non stava attraversando un 'buon periodo'. Sono stati gli automobilisti e passanti che hanno assistito attoniti al 'salto' ad allertare i soccorsi. Prima di lanciarsi nel fiume l'uomo dalla balaustra del ponte, mascherato e vestito di nero, ha lasciato a terra il cellulare.🔗 Leggi su Casertanews.it

Anziano si lancia nel Volturno, ricerche in corso da oltre 12 oreUn uomo di 75 anni si è gettato nel fiume Volturno ieri sera a Capua, e le operazioni di ricerca proseguono da oltre 12 ore.

Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale | VIDEODurante i festeggiamenti di Carnevale a Capua, un uomo si è lanciato nel fiume Volturno dal Ponte Romano, dopo aver scavalcato il muro di cinta alle 19.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.