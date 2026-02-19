Si lancia dal Ponte nel Volturno proseguono le ricerche da 72 ore
Una persona si è lanciata nel fiume Volturno dal Ponte Romano a Capua, probabilmente a causa dei festeggiamenti del Carnevale. Le forze di soccorso lavorano senza sosta da più di tre giorni, cercando di trovare l’uomo disperso. Le ricerche coinvolgono unità specializzate e mezzi navali, ma al momento senza esito. La famiglia aspetta notizie mentre le operazioni continuano a ritmo intenso. La situazione resta critica e si spera in un esito positivo.
Si tratta di un 75enne di Torre Annunziata. Prima del salto ha lasciato il cellulare a terra. Dal telefono i carabinieri sono risaliti all'identità Sono in corso da oramai 72 ore le ricerche della persona che si è gettata dal Ponte Romano a Capua nelle acque del Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di un 75enne di Torre Annunziata ospite dalla sorella residente a Capua che non stava attraversando un 'buon periodo'. Sono stati gli automobilisti e passanti che hanno assistito attoniti al 'salto' ad allertare i soccorsi. Prima di lanciarsi nel fiume l'uomo dalla balaustra del ponte, mascherato e vestito di nero, ha lasciato a terra il cellulare.🔗 Leggi su Casertanews.it
