Si fanno aprire fingendosi dipendenti della società del gas e rubano il borsello di un anziano

Due uomini si sono spacciati per tecnici del gas e sono entrati in casa di un anziano, sfruttando la sua disponibilità. Con parole rassicuranti, hanno convinto l’uomo ad aprire la porta, poi hanno cercato di distrarlo. Mentre uno parlava con l’anziano, l’altro ha sottratto il borsello lasciato sul tavolo. Il furto si è consumato in pochi minuti, lasciando il pensionato senza i suoi effetti personali. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questa truffa.

Comandante dei carabinieri libero dal servizio nota i due allontanarsi dall'abitazione con fare sospetto e li blocca: il 25enne e il 27enne del napoletano sono stati arrestati e il 'bottino' restituito alla vittima Si fanno aprire da un anziano dicendo di essere dipendenti della società del gas e riescono a rubare il borsello senza farsi vedere. L'intervento di un carabiniere libero da servizio permette di arrestare i due ladri. Si tratta di un 25enne di Sant'Anastasia, incensurato, e di un 27enne di Caivano, già noto alle forze dell'ordine. I due, poco prima dell'intervento dei militari, si erano introdotti nell'abitazione dell'anziano qualificandosi falsamente come dipendenti di una società fornitrice di gas.