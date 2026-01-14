Scardinano la persiana della porta-finestra e rubano il borsello con 3 mila euro | nuovo furto in abitazione
Nella zona di San Leone, un furto si è verificato recentemente in un'abitazione di viale Dei Pini. I malviventi hanno forzato la persiana e la porta-finestra, entrando nell'appartamento e sottraendo un borsello contenente circa 3 mila euro. L'episodio evidenzia ancora una volta la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprie proprietà.
Scardinano la persiana e, dalla porta-finestra, si intrufolano nell'abitazione. Una casa di viale Dei Pini, a San Leone, da dove hanno portato via un borsello con 3 mila euro all'interno. Sul caso di microcriminalità sta già indagando la polizia.
