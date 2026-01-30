Devo dirvi di me e Al Bano Loredana Lecciso annuncio particolare dopo 25 anni insieme

Loredana Lecciso si apre di nuovo, questa volta raccontando pezzi della sua vita con Al Bano. Dopo 25 anni insieme, la showgirl decide di condividere alcuni aspetti mai svelati prima, lasciando emergere dettagli intimi e personali. La sua intervista ha catturato l’attenzione di tutti, mentre ripercorre il percorso che l’ha portata a essere così vicina al cantante di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso torna a raccontarsi e lo fa ripercorrendo alcuni passaggi molto personali della sua lunga storia con il cantante di Cellino San Marco, lasciando emergere dettagli che finora non erano mai stati condivisi pubblicamente. Un racconto che parte da lontano, da uno dei momenti più delicati e significativi della sua vita, quello della gravidanza di Jasmine Carrisi, e che si intreccia con riflessioni più mature sul presente e sul futuro della coppia. Parlando di quel periodo, Lecciso ha svelato un retroscena rimasto finora inedito, legato alle scelte da prendere nei mesi che precedettero la nascita della figlia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella prima puntata del 2026 di Domenica In, tra gli ospiti principali sono intervenuti Al Bano e Loredana Lecciso, figure note al pubblico e da tempo legate alla conduttrice Mara Venier.

Romina Power ha recentemente espresso alcune critiche sulla canzone “Felicità” di Al Bano, suscitando discussioni tra i fan e i media.

Malore improvviso a Milano: Loredana Lecciso costretta a fermarsi e salta Domenica In

