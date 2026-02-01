Acne tardiva | perché i brufoli compaiono anche quando l' adolescenza è finita da un pezzo

Sempre più persone, anche oltre i 25 anni, si trovano a dover affrontare nuovi brufoli sul viso. La dermatologa Benedetta Salsi spiega che questa forma di acne, chiamata anche tardiva, ha cause diverse rispetto a quella adolescenziale. Non si tratta di un problema solo giovanile, ma di una condizione che richiede un approccio personalizzato e senza improvvisazioni. La strada migliore è affidarsi a un dermatologo e seguire terapie mirate, evitando i rimedi fai-da-te che spesso peggiorano la situazione.

Stress, ritmi di vita irregolari, pressione sociale, alimentazione e skincare impropria rendono l’acne uno specchio fedele dei cambiamenti della società contemporanea. Ma quando compare in età adulta, l’impatto è spesso ancora più difficile da accettare: perché arriva quando «non dovrebbe più esserci». Ne parliamo con la Dottoressa Benedetta Salsi, dermatologa, per capire cos’è davvero l’acne tardiva, perché colpisce soprattutto le donne e perché tentare di curarla come se si avessero 16 anni è uno degli errori più comuni. Dottoressa Salsi, quando parliamo di acne tardiva, di cosa parliamo esattamente? In cosa si differenzia dall’acne adolescenziale? «Quando si parla di acne tardiva si fa riferimento all’acne che compare o persiste dopo i 25 anni, una condizione molto più comune di quanto si pensi e che colpisce soprattutto le donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

