Artur Ionita si ferma ancora, a causa di un infortunio scoperto dagli esami medici. La sua assenza si aggiunge alla lista di problemi per Bucchi, che dovrà affrontare le prossime partite senza uno dei suoi giocatori chiave. La sua pausa forzata si estende anche alla sfida contro il Ravenna, in programma il 1° marzo. La decisione di lasciarlo fuori arriva dopo i risultati degli esami, che hanno confermato l’entità dell’infortunio. La situazione complica le scelte dell’allenatore in vista degli incontri imminenti.

AREZZO Oltre alla trasferta di Gubbio, l’Arezzo dovrà fare a meno, quasi certamente, di Artur Ionita (nella foto) anche nello scontro diretto contro il Ravenna del 1° marzo. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista moldavo hanno evidenziato una lesione parziale del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha già intrapreso la terapia e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovo controllo per valutare l’evoluzione del quadro clinico. Una lesione non troppo grave, ma nemmeno così lieve da poterlo recuperare nel giro di una settimana o poco più. Almeno stando a quello che suggeriscono i protocolli medici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si complicano le scelte di Bucchi in vista delle prossime gare. Ionita salterà anche il Ravenna. Lo stop dopo l’esito degli esami

Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recuperoDopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici.

Tegola Bologna: Lucumi infortunato, salterà il Milan? L’esito degli esamiIl Bologna ha comunicato che Jhon Lucumi si è infortunato e potrebbe saltare la prossima partita contro il Milan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.