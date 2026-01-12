Tegola Bologna | Lucumi infortunato salterà il Milan? L’esito degli esami

Il Bologna ha comunicato che Jhon Lucumi si è infortunato e potrebbe saltare la prossima partita contro il Milan. Gli esami medici hanno confermato il problema, evidenziando l’assenza probabile del difensore colombiano. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in rosa per affrontare la sfida.

#fantacalcio: tegola #bologna, costretto al cambio #lucumi x.com

Nuova tegola in casa Virtus Bologna, coach Ivanovic dovrà fare a meno del playmaker argentino nella sfida di Oaka. Rientra invece tra i disponibili Momo Diouf Qui la notizia completa: https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/ivanovic-panathinaik - facebook.com facebook

