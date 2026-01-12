Tegola Bologna | Lucumi infortunato salterà il Milan? L’esito degli esami

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna ha comunicato che Jhon Lucumi si è infortunato e potrebbe saltare la prossima partita contro il Milan. Gli esami medici hanno confermato il problema, evidenziando l’assenza probabile del difensore colombiano. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in rosa per affrontare la sfida.

Arrivano brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano. Jhon Lucumi si è infortunato: salterà il Milan? Gli esami non lasciano dubbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tegola bologna lucumi infortunato salter224 il milan l8217esito degli esami

© Pianetamilan.it - Tegola Bologna: Lucumi infortunato, salterà il Milan? L’esito degli esami

Leggi anche: Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali: il verdetto sul problema muscolare accusato in Torino Milan

Leggi anche: Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

FLASH | Como-Bologna, che tegola per Italiano: si ferma Lucumi! • Ultime Notizie; Italiano perde Lucumi a Como: il colombiano esce dopo 26 minuti.

tegola bologna lucumi infortunatoTegola Bologna, Lucumi starà fermo un mese. Rientra invece Skorupski - Il portiere invece torna in gruppo dopo il ko subito nella gara interna col Napoli di due mesi fa ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.