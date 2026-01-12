Tegola Bologna | Lucumi infortunato salterà il Milan? L’esito degli esami
Il Bologna ha comunicato che Jhon Lucumi si è infortunato e potrebbe saltare la prossima partita contro il Milan. Gli esami medici hanno confermato il problema, evidenziando l’assenza probabile del difensore colombiano. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in rosa per affrontare la sfida.
Arrivano brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano. Jhon Lucumi si è infortunato: salterà il Milan? Gli esami non lasciano dubbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
