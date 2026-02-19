Si butta dal balcone dopo i dissidi col marito | salvata dalla figlia 18enne

A Modena, una donna si è lanciata dal balcone dopo aver discusso con il marito, nonostante avesse ritirato la denuncia. La donna, 45 anni, si era mostrata preoccupata per il ritorno dell’uomo in casa. La figlia di 18 anni ha visto la madre in difficoltà e l’ha salvata, chiamando subito i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite lievi, mentre i medici stanno valutando il suo stato. La dinamica dell’incidente solleva domande sulla tensione familiare.

Modena, 19 febbraio 2026 – Aveva ritirato la denuncia nei confronti del marito. A quanto pare, però, quando l'uomo le ha annunciato di voler tornare a casa, disperata o impaurita si è gettata dal balcone. Si è salvata grazie al gesto eroico della figlia, una 18enne che ha preso al volo la mamma, rimanendo ferita a sua volta. Il drammatico episodio si è verificato, intorno alle 17, tra le vie Gandhi e Pertini, a Medolla. Ora la dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri.