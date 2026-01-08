Ventimiglia donna si butta dal balcone al primo piano per sfuggire alle violenze del marito

A Ventimiglia, una donna di 44 anni ha tentato di sfuggire alle violenze del marito, che l’aveva aggredita con delle lame. Per evitare ulteriori aggressioni, si è gettata dal balcone al primo piano. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata assistenza. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla violenza domestica, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di supporto alle vittime.

Aggredita dal marito con delle lame (probabilmente delle forbici), una donna di 44 anni si è buttata dal balcone al primo piano per sfuggire alle violenze. È accaduto poco dopo le 11 in uno stabile di Ventimiglia, in provincia di Imperia. La donna ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani. Il marito, 64 anni, è già stato portato in caserma dai carabinieri, che sono impegnati con la ricostruzione della vicenda. Gli investigatori stanno anche acquisendo le testimonianze dei vicini che hanno assistito ai fatti. La vittima è stata portata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

