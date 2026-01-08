Assalita da maritosi butta dal balcone
Una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, per sfuggire a una situazione di violenza domestica. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio e ha avuto come causa un'aggressione con arma da taglio da parte del marito. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le autorità stanno indagando sull’accaduto.
14.52 Per sfuggire alla violenza del marito, che l'avrebbe accoltellata, si è lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia in provincia di Imperia. La donna, 44 anni, ha fatto un volo dal primo piano. Ha subito diversi traumi: è grave, ma salva. Il marito 65enne. Trasportata in elicottero all'ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. L'uomo è a disposizione degli inquirenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
