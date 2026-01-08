Assalita da maritosi butta dal balcone

Una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, per sfuggire a una situazione di violenza domestica. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio e ha avuto come causa un'aggressione con arma da taglio da parte del marito. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le autorità stanno indagando sull’accaduto.

