A Caerano, in via XXX Aprile, una donna di 43 anni si è improvvisamente accasciata a causa di un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei residenti di soccorrerla, i soccorsi sono arrivati troppo tardi e la vigilessa Annamaria Broda è deceduta prima dell’arrivo dell’elisoccorso. L’episodio ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

CAERANO - Donna colta da un arresto cardiaco si accascia al suolo e muore in via XXX Aprile a Caerano. I soccorsi sono arrivati subito dopo la chiamata di alcuni residenti, che hanno tentato di rianimare la donna. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio. I soccorsi È stato chiamato a supporto anche l'elisoccorso di Treviso, poi annullato perché non più necessario. La 42enne era deceduta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montebelluna e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Annamaria Broda ha un malore e si accascia in strada, inutili i tentativi dei residenti di salvare la vigilessa: la 43enne muore prima dell'arrivo dell'elisoccorso

Leggi anche: Donna si accascia e muore in mezzo alla strada, malore fatale

Tragedia per strada: operaio si accascia e muore sotto gli occhi dei colleghiUn tragico incidente si è verificato a San Pancrazio Salentino, dove un operaio si è improvvisamente accasciato durante il lavoro, morendo sul posto davanti agli occhi dei colleghi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

A me piace succhiare la broda dei tortellini e poi dormire fino a tardi... E tu cosa ti concedi durante le Feste di Natale #natale #festività #anatalepuoi - facebook.com facebook